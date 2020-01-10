В США впервые успешно испытали воздушное такси

Автономный летательный аппарат Ehang (AAV) - многомоторный беспилотник, способный перевозить людей - впервые появился в США на выставке CES 2016. Теперь, когда CES 2020 в полном разгаре, компания продемонстрировала первый полет в США своего двухместного автономного воздушного такси.

Электрическое воздушное такси, показанное на выставке CES 2016, было разработано для перелета одного пассажира из пункта A в пункт B над многочисленными дорожными пробками. Позже в том же году компания Ehang объявила, что ее 184 автономных беспилотника будут проходить летные испытания в США. В 2018 году было продемонстрировано, как они поднимают пассажиров над офисом компании.

В ноябре 2019 года пара AAV с двумя пассажирами одновременно пролетела над Гуанчжоу в Китае. А в прошлом месяце запуск коммерческих операций сдвинулся еще на шаг вперед: Ehang заключила партнерские отношения с Heli Chuangxin Real Estate Co. Ltd, чтобы построить городской демонстрационный проект по воздушной мобильности в портовом городе.

Теперь два автономных воздушных аппарата Ehang 216 поднялись в небо в Северной Каролине в преддверии Саммита по транспорту, который пройдет на территории штата в этом году. Следует отметить, что такси поднялись в воздух без пассажиров. Тем не менее, испытательный полет на государственном шоссейном патрульном объекте в Роли - это первый случай, когда запуск воздушного такси был одобрен Федеральным авиационным управлением (FAA). Следующим шагом будет получение одобрения FAA на полет с пассажирами на борту.

Как сообщало издание "Комментарии", Porsche и Boeing вместе создают воздушное такси.



