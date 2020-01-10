Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 10.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Украина / Компания Ring уволила сотрудников за нарушение правил конфиденциальности
НОВОСТИ Все новости

Компания Ring уволила сотрудников за нарушение правил конфиденциальности

Четыре сотрудника компании Ring были уволены за злоупотребление доступом к персональным данным

сегодня, 03:30
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Amazon заявила, что ее дочерняя компания Ring уволила по меньшей мере четырех сотрудников за ненадлежащий поиск доступа к данным клиентов в течение последних четырех лет.

"Хотя каждому из лиц, причастных к этим инцидентам, было разрешено просматривать видеоданные, попытка доступа к этим данным превысила уровень, необходимый для выполнения их рабочих функций", - написал вице-президент Amazon по вопросам государственной политики Брайан Хьюсман. 

В письме не указывается, какие данные о клиентах искали сотрудники, участвовавшие в четырех отдельных инцидентах, сколько сотрудников было задействовано или кто из них успешно получил к доступ к данным. По словам Хьюсмана, в дополнение к расследованию и увольнению сотрудников, компания Ring предприняла "многочисленные действия", чтобы ограничить доступ к данным со стороны сотрудников.

Компания Ring была засыпана обвинениями в нарушениях конфиденциальности в прошлом году. Все началось с сообщения о том, что сотрудники компании ранее передавали незашифрованные кадры, снятые "умными" дверными камерами, правоохранительным органам с целью посодействовать ряду расследований. Компания также сталкивалась с судебным иском, поданым гражданином, который утверждал, что кто-то взял под контроль видеокамеру, установленную в его гараже, и разговаривал с его детьми.

В интервью изданию CNET основатель и главный исполнительный директор Ring Джейми Симинофф заявил, что просмотр этого видео "заставил меня плакать. И каждый раз, когда я думаю об этом, мне грустно".

Как сообщало издание "Комментарии", на Amazon и Ring подали в суд за нарушение конфиденциальности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bnnbloomberg.ca/amazon-s-ring-fired-four-for-trying-to-access-customer-data-1.1371110
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...