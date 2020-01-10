Европейцы смогут выбрать поисковую систему для Android

Компания Google объявила результаты аукциона по внедрению альтернативных поисковых систем для пользователей Android. Поисковые системы конкурентов Google предлагают включить их в список из четырех вариантов, а пользователи выбирают тот, который они хотят по умолчанию.

Это изменение было запрошено Европейской комиссией, которая обнаружила, что Google злоупотребляет своей монополией, связывая телефоны и планшеты на базе Android с собственной поисковой системой. Google также заплатил рекордный штрафо в размере 4,34 млрд евро.

С марта новым клиентам Android будет предоставлен выбор из четырех поисковых систем для использования по умолчанию на своих смартфонах и планшетах. DuckDuckGo будет наиболее часто предлагаемой альтернативой, в то время как Microsoft Bing будет предлагаться в качестве альтернативы только в Великобритании. Google всегда будет в списке. Другие поисковые системы, которые теперь появятся для пользователей, включают GMX, Info.com, Qwant, Yandex и PrivacyWall.





Предлагаемые поисковые системы будут отличаться для каждой страны ЕС. Процесс отбора будет следующим: каждая конкурирующая поисковая система будет сообщать Google, сколько она готова заплатить. Три самых высоких предложения затем показываются пользователям.

Когда было объявлено об аукционе, некоторые конкуренты описали систему как еще одно злоупотребление доминирующим положением Google. Поисковая система Ecosia, которая использует свою прибыль для посадки деревьев в районах обезлесения, сообщила BBC News, что она полностью бойкотировала этот процесс. Исполнительный директор компании Кристиан Кролл сказал: "Мы считаем, что этот аукцион не соответствует духу решения Комиссии ЕС в июле 2018 года. Пользователи заслуживают свободного выбора, какую поисковую систему они используют. Проведение Google этого аукциона является оскорблением нашего права на бесплатный, открытый и федеративный интернет".

Как сообщало издание "Комментарии", Франция обязала Google заплатить крупный штраф.



