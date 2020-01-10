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Цукерберг высказал мнение о том, как изменится мир в ближайшие 10 лет

Цукерберг уверен, что будущее в руках молодежи

10 января 2020, 21:56
Автор:

• Татьяна Веремеева

Основатель социальной сети Facebook, американский программист и предприниматель Марк Цукерберг на своей странице в соцсети поделился своим видением того, как будет меняться мир в ближайшее десятилетие.

В частности, Цукерберг отметил, что в следующие 10 лет больше влияния получит молодое поколение. Он считает, что 2030 году вырастет количество молодежи в политике, и эти люди будут уделять больше внимания проблемам климата, образования и здравоохранения.

Предприниматель также полагает, что благодаря высокому развитию технологий люди перестанут массово ехать в большие города в поисках работы, а для того чтобы получить хорошую должность и зарабатывать приличные деньги не обязательно будет куда-то переезжать – технологии виртуальной реальности откроют новые возможности и позволят успешно выполнять работу с любой точки земного шара.

В свою очередь основатель Facebook обещает, что на его социальной платформе станет больше возможностей для малого бизнеса. Также компания создает независимый Надзорный совет, благодаря которому пользователи соцсети могут обжаловать решения по контенту.

Ранее "Комментарии" писали, что Facebook будет удалять фейковые и манипулятивные видео.

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Источник: https://korrespondent.net/lifestyle/4180608-tsukerberh-rasskazal-kakym-on-vydyt-buduschee
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