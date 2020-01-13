США могут свернуть гражданскую программу использования дронов

Правительство США планирует навсегда прекратить свою программу использования гражданских беспилотников из-за устройств, производимых хотя бы частично в Китае, сообщает издание Financial Times. Министерство внутренних дел США рассматривает возможность прекращения работы около 1000 дронов в случае, если решит, что риск использования дронов Пекином для шпионажа слишком высок.

Источники также сообщили Financial Times, что министр внутренних дел Дэвид Бернхардт еще не утвердил официальную политику. Тем не менее, он планирует прекратить использовать дроны, за исключением чрезвычайных ситуаций, таких как борьба с лесными пожарами и обучение.

Китайская компания SZ DJI Technology Co Ltd, крупнейший в мире производитель коммерческих беспилотных летательных аппаратов, заявила в понедельник, что она с нетерпением ожидает пересмотра выводов Министерства внутренних дел США. Компания также обратила внимание на отсутствие достоверных доказательств какой-либо шпионской деятельности в пользу Китая.

"Мы призываем политиков и представителей отрасли объединиться для создания четких стандартов, которые дадут коммерческим и государственным операторам дронов уверенность в том, что они смогут эффективно использовать технологию беспилотников, где бы она не создавалась", - добавил представитель компании.

Как сообщало издание "Комментарии", британцев обязали зарегистрировать свои дроны.

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