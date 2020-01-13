Компания General Motors создаст электрическую версию знаменитого внедорожника

Крупнейшая американская автопроизводительная корпорация General Motors может воскресить имя Hummer - давно связанное с газопоглощающими внедорожниками - для нового электромобиля. После многочисленных слухов об электрическом Hummer газета The Wall Street Journal сообщила, что GM подписала контракт со звездой НБА Леброном Джеймсом, который появится в рекламе для нового электромобиля. В отчете утверждается, что электрический Hummer поступит в продажу в 2022 году, но GM не сделала публичных комментариев по этому поводу.

В отчете, в котором упоминаются анонимные источники, знакомые с этим вопросом, также говорится, что электрический Hummer будет продаваться под брендом GMC, а не как отдельный бренд, как раньше. В настоящее время GMC продает модные версии пикапов и внедорожников Chevrolet. Хотя GMC приложила некоторые усилия, чтобы отличиться от Chevy (в том числе предлагая грузовую кровать из углеродного волокна), ей по-прежнему не хватает четкой идентичности. "GMC Hummer" может сделать бренд более отличительным, хотя это также может сбить с толку покупателей, привыкших думать о Hummer как об отдельном бренде.

На сегодняшний день несколько компаний разрабатывают электрические пикапы и внедорожники, которые обещают ту же прочность и внедорожные возможности, что и оригинальные Hummers. Tesla Cybertruck привлекает большое внимание благодаря своему необычному дизайну, но он не будет запущен в производство до 2021 года. Startup Rivian, поддерживаемый Ford и Amazon, планирует построить электрический внедорожник и пикап в конце 2020 года. Bollinger Motors использует более минималистичный подход к своим электрическим внедорожникам. Ford планирует выпустить полностью электрическую версию своего бестселлера F-150.

Как сообщало издание "Комментарии", Ferrari не выпустит собственный электромобиль раньше 2025 года.





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