Назван самый опасный вирус-вымогатель

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Мощный вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший компьютеры по всему миру в 2017 году, признан самым опасным оружием киберпреступников в 2019 году. Об этом сообщает PreciseSecurity.
В прошлом году вирус занял первое место среди наиболее распространенных в мире вымогателей. Почти четверть всех требований о выкупе в сети (23,5 процента) связана с WannaCry. Вредоносная программа шифрует файлы на устройствах жертв и требует выкуп за ключ для его расшифровки.
Основным источником заражения жертв (более 67 процентов случаев) были спам и фишинговые электронные письма. Также среди факторов риска были слабые пароли и отсутствие знаний в области кибербезопасности. Реже заражение происходит через рекламные и опасные сайты.
В 2018 году WannaCry также стал самым распространенным вирусом-вымогателем. Он занял первое место по количеству атак на клиентские компьютеры "Лаборатории Касперского". Доля атак составила почти треть от общего числа.
Как сообщало издание "Комментарии", иранские хакеры атаковали веб-сайт правительства США.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости