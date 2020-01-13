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Назван самый опасный вирус-вымогатель

Вирус-вымогатель WannaCry признан самым опасным оружием киберпреступников

сегодня, 14:14
Автор:

• Зинченко Павел

Мощный вирус-вымогатель WannaCry, атаковавший компьютеры по всему миру в 2017 году, признан самым опасным оружием киберпреступников в 2019 году. Об этом сообщает PreciseSecurity.

В прошлом году вирус занял первое место среди наиболее распространенных в мире вымогателей. Почти четверть всех требований о выкупе в сети (23,5 процента) связана с WannaCry. Вредоносная программа шифрует файлы на устройствах жертв и требует выкуп за ключ для его расшифровки.

Основным источником заражения жертв (более 67 процентов случаев) были спам и фишинговые электронные письма. Также среди факторов риска были слабые пароли и отсутствие знаний в области кибербезопасности. Реже заражение происходит через рекламные и опасные сайты.

В 2018 году WannaCry также стал самым распространенным вирусом-вымогателем. Он занял первое место по количеству атак на клиентские компьютеры "Лаборатории Касперского". Доля атак составила почти треть от общего числа.

Как сообщало издание "Комментарии", иранские хакеры атаковали веб-сайт правительства США.


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Источник: https://handofmoscow.com/2020/01/10/a-powerful-virus-ransomware-has-become-the-most-dangerous-weapon-in-the-world/
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