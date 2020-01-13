Компания Porsche представила концепцию электрического аэромобиля

Через несколько месяцев после того, как стало известно, что Porsche и Boeing будут совместно работать над созданием летающего автомобиля, в Интернете появилась патентная заявка немецкого автопроизводителя. Благодаря ей можно узнать, как будет выглядеть этот летательный аппарат. Патент, открытый Taycan EV Forum, был подан в Бюро по патентам и товарным знакам США 2 июля 2019 года и опубликован 9 января 2020 года. Он описывает летательный аппарат, способный к вертикальному взлету и посадке (VTOL) и включает в себя серию основных рисунков.

На изображенном автомобиле можно увидеть четыре больших винта. Два из этих винтов находятся внизу, чтобы обеспечить тягу вверх или вниз. Также сзади находятся несколько больших вентиляторов, которые также могут быть повернутыми вниз, чтобы оторвать транспортное средство от земли, а затем повернуться на 90 градусов, чтобы направить самолет VTOL вперед. Небольшая кабина с креслами для двух человек также хорошо видна. Патент описывает самолет как полностью электрический.

В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного Porsche и Boeing, обе компании будут "изучать первоклассный рынок городской воздушной мобильности и расширение городского движения в воздушное пространство". Обе компании подтвердили, что они разрабатывают электрический вертикальный взлетно-посадочный аппарат, но называют его только концепцией. Еще не подтверждено, является ли этой концепцией самолет VTOL, изображенный в этих патентах.

Как сообщало издание "Комментарии", в США впервые успешно испытали воздушное такси.

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