Компания Microsoft подслушивала общение пользователей

Компания Microsoft оказалась замешана в скандале. Один из подрядчиков компании признался, что компания записывала разговоры пользователей Skype и виртуального помощника Cortana. The Guardian сообщает, что в течение нескольких лет технический гигант заключал контракты с китайской компанией, которая почти не применяла никаких мер безопасности для защиты записей.

По словам бывшего подрядчика, который общался с The Guardian, фирма позволяла работникам просматривать записи как Cortana, так и Skype, используя персональный ноутбук. Подрядчик говорит, что таким образом они слушали тысячи диалогов. Кроме того, веб-приложение Chrome, которое они использовали для своей работы, требовало только имя пользователя и пароль для доступа. Дополнительные меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация, не были необходимы, когда они работали из дома.

Для простоты управления каждому новому сотруднику, нанятому сторонней фирмой за определенный год, был присвоен один и тот же пароль. Более того, эти пароли были отправлены новым сотрудникам по электронной почте в виде простого текста. Также сообщается, что фирма практически не проверяла потенциальных сотрудников, чтобы убедиться, что они подходят для этой работы.

После первоначального отчета Vice, Microsoft заявила, что она прекратила свои программы оценки Skype и Cortana. "Прошлым летом мы тщательно рассмотрели как процесс, который мы используем, так и взаимодействие с клиентами. В результате мы обновили наше заявление о конфиденциальности, чтобы сделать эту работу еще более понятной. Кроме того, тех пор мы переместили эти обзоры на безопасные объекты в небольшом числе стран", - заявил представитель Microsoft The Guardian.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft подала в суд на хакеров из Северной Кореи.

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