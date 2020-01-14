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Компания Audi представила уникальный "умный" автомобиль

Audi представила автомобиль, который будет изучать привычки своего владельца и подстраиваться под них

сегодня, 14:22
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Audi представила свой последний концептуальный автомобиль на выставке CES 2020. AI: ME, по словам компании, будет представлять "третье жизненное пространство" наряду с домом и рабочим местом потребителя.

Audi AI: ME, новейший концепт-кар компании, дебютировал на выставке CES 2020, чтобы показать видение Audi роли роскошных автомобилей в грядущем автономном будущем. Выходя за рамки стандартного интерфейса искусственного интеллекта, Audi надеется вывести свою автомобильную систему искусственного интеллекта на новый уровень интерактивности и сложности.

Новинка под названием Audi AI: ME имеет небольшие габариты при достаточно большом салоне, в котором нет ничего кроме сидений и руля, что выдвигается в случае необходимости. Таким образом компания планировала предоставить пассажиру возможность комфортно провести время с самим собой, не концентрируясь на дороге.

В надежде создать "чуткий" ИИ, компания заявила, что AI: ME "знает своего пользователя и его привычки и использует интеллектуальные функции в сочетании с искусственным интеллектом для повышения безопасности, благополучия и комфорта пассажиров... В будущем автомобиль также проведет точный анализ функций и настроек, которые предпочитает его пользователь, начиная от положения сиденья, среды, направления движения, температуры и заканчивая ароматизацией салона. Через некоторое время чуткий Audi уже будет знаком с предпочтениями пользователя и реализует их самостоятельно".

Как сообщало издание "Комментарии", добавил новую игру в электромобили Tesla.


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Источник: https://interestingengineering.com/audi-debuts-the-audi-aime-a-fully-automated-car-with-empathetic-ai
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