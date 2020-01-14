Стали известны подробности хакерской атаки на чешскую больницу

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Компьютерный вирус, использовавшийся во время декабрьской кибератаки на чешскую больницу в центральной части богемского города Бенешов, вероятно, был российского происхождения. Об этом сообщает Чешское радио.
Целью вируса, известного как Ryuk, являются учреждения и компании, которые работают с конфиденциальными данными. В случае удачно проведенной кибератаки, хакеры могут потребовать выкуп в обмен на то, чтобы разблокировать доступ к данным учреждения, сообщил Чешскому радио Мирослав Дворжак, представитель компании Eset, которая специализируется на антивирусной безопасности в Интернете.
Губернатор Среднечешского края Ярослава Покорна Йерманова сообщила, что она ничего не слышала о выкупных деньгах, которые требовались или выплачивались. Она также рассказала, что был утерян сравнительно небольшой объем данных.
Из-за нападения учреждение прекратило функционировать на протяжении нескольких дней. Сотрудники не могли использовать рентгеновские лучи, ультразвук или лабораторные инструменты. Также они не могли обмениваться информацией с другими больницами.
Как сообщало издание "Комментарии", российские хакеры пытались взломать сайт "Квартала 95".
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