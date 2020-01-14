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Российские хакеры пытались взломать сайт «Квартала 95», - иноСМИ

Хакеры из России искали на сайте студии "Квартал 95" данные про главу СБУ Ивана Баканова

сегодня, 10:29
Автор:

• Таисия Ерохина

Хакеры российского ГРУ пытались взломать ресурсы украинской компании "Квартал 95", которой ранее руководил президент Украины Владимир Зеленский, чтобы "накопать" данных про главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом информирует The New York Times.

Эксперты компании по кибербезопасности Area1 обнаружили новогоднюю фишинговую кампанию шпионов ГРУ в отношении украинских компаниях. В частности, кибератаки осуществлялись на ресурсы из украинской энергетической компании Burisma Holdings, но под прицелом оказался еще и сайт студии "Квартал 95".

"Фишинговая атака на "Квартал-95", по-видимому, была направлена ​​на то, чтобы разыскать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого Владимир Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины в июне прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хакеры-разведчики России взломали серверы украинской компании Burisma в канун Нового года. Отметим, что компания фигурирует в деле об импичменте президента США Дональда Трампа и к руководству которой принадлежал сын Джо Байдена – политического оппонента нынешнего лидера штатов. Сообщается, что подобные киберпрорывы российское ГРУ активно осуществляло во время президентской кампании в США 2016 года. Американские медиа уже пишут о том, что российские разведчики попытаются вмешаться в киберпространство США и во время проведения выборов в этом году.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/01/13/us/politics/russian-hackers-burisma-ukraine.html?campaign_id=60&instance_id=0&segment_id=20298&user_id=6870e74887fc20b9f7f41c9e5b72743f®i_id=99029732
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