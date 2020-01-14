Военная разведка РФ взломала ресурсы Burisma, - иноСМИ

Российские шпионы взломали ресурсы украинской энергетической компании Burisma, фигурирующей в деле об импичменте президента США Дональда Трампа и к руководству которой принадлежал сын Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Так, с ноября прошлого года российские военные шпионы ГРУ начали кибер-фишинговую кампанию против Burisma Holdings. Это такой вид кибератак, когда хакеры отправляют электронные письма, выдавая себя за сотрудников или людей, которым доверяют целевые объекты, переправляя на ссылки, содержащие вредоносное ПО.Таким образом хакеры пытались обмануть сотрудников и "переманить" их учетные данные электронной почты. Кибератаки шпионов РФ как раз совпали со стартом процесса импичмента американского лидера

По данным компании по кибербезопасности Area 1 Security, ГРУ удалось взломать серверы Burisma Holdings и нескольких дочерних компаний и партнеров. Одну из атак эксперты зафиксировали в канун Нового года, но пока неизвестно к каким материалам ГРУ получило доступ. Кроме того, издание сообщает, что росшпионы нацелены и на медиаспециалистов, работающих под руководством украинского президента Владимира Зеленского.

Сообщается, что подобные действия российское ГРУ активно осуществляло во время президентской кампании 2016 года, взламывая серверы Демократической партии и главы кампании Хиллари Клинтон. Издание пишет, что атаки со стороны РФ усилятся во время проведения выборов в США в этом году.

Ранее "Комментарии" писали, что Луценко назвал зарплату Байдена-младшего в Burisma.

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