Луценко назвал зарплату Байдена-младшего в Burisma

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что сын бывшего вице-президента США Хантер Байден получал в компании Burisma Group по 75 тыс. долл. два раза в месяц. Об этом он сказал в эфире ТРК "Украина".



Экс-генпрокурор отметил, что средства Байден-младший получал за консультации. При этом ни Хантер Байден, ни его отец украинское законодательство, по словам Луценко, не нарушали.



В то же время, по мнению бывшего генпрокурора, у Джо Байдена существовал конфликт интересов.



"Украинская законов Джо и Хантер Байден не нарушали, но очень похоже на то, что у старшего (Джо Байдена) конфликт интересов между полномочиями вице-президента США и человека, который требовал снять с должности генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело фирмы, что выплачивала его сыну достаточно серьезные средства", - сказал он.



По мнению Луценко, расследование в отношении Байденов должны вести США, а не Украина, так как это американская юрисдикция. И он говорил об этом адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джулиани.



"К сожалению, господин Джулиани не хочет этого воспринимать. Он с прошлого января по конец этого года делает все возможное, чтобы Украина открыла это дело", - сказал Луценко.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", чиновник Госдепа рассказал Конгрессу о роли Байдена в деле Burisma. Бывший вице-президент США не мешал расследованию дела о коррупционных схемах в украинской компании, в правление которой входил его сын Хантер.



