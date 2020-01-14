Google Maps поможет отыскать умерших родственников

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Google Maps - очень полезный инструмент для всех. Он помогает путешественникам планировать свои поездки по разным направлениям, помогает тем, кто заблудился, найти дорогу, и многое другое. Он в основном делает то, что карты делали для искателей приключений в прошлые века: помогает добраться туда, где люди хотят быть.
Теперь Google Maps помогают людям делать больше, чем просто ходить по разным локациям. CNN сообщает, что в настоящее время многие используют приложение и сервис для поиска изображений своих близких, которых больше нет с ними. По сообщению CNN, это началось после того, как пользователь Twitter Лесли Барраза (@yajairalyb) разместила короткое видео, показывающее, как она нашла изображение своего любимого дедушки, спрятанное в функции просмотра улиц Google Maps.
"Мой дедушка умер несколько лет назад. Мы не попрощались с ним. Вчера мы узнали, что Google Maps снимал его ферму, и, когда мы "прошли" по ним, то в конце дороги увидели моего дедушку", — написала девушка.
Как сообщало издание "Комментарии", Google Maps получил гиперпространственную анимацию.
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