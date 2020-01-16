Южнокорейская компания представила уникальный кроссовер

После нескольких недель слухов и шпионских фотографий, премиальный суббренд Hyundai Motor наконец-то официально представил свой первый кроссовер Genesis GV80. Дебют новинки был организован в Южной Корее. Концепт кросса был публично представлен еще в 2017 году. Новинка получила фирменную решетку радиатора, высокотехнологичные фары Quad Lamps и характерную форму кузова: пару острых линий, проходящих вдоль дверей и простирающихся по бокам автомобиля. 22-дюймовые колеса дополняют стильный внешний вид роскошного кроссовера.



При изготовлении многих деталей кузова (например, капота и дверей) производитель использовал сверхлегкий и при этом прочный алюминий. Бренд старался сохранить верность концепции при работе над интерьером. Внутри автомобиля можно увидеть двухспицевое рулевое колесо с кожаной обивкой, цифровую "приборку", а также 14,5-дюймовый широкоформатный информационно-развлекательный экран на приборной панели. Им можно управлять с помощью специальной панели на центральной консоли с распознаванием рукописного ввода. Это позволяет пассажирам Genesis GV80 быстро записывать важную информацию. Для тишины в салоне действует активная система шумоподавления.

Уже в "базе" новинка сразу получает десять подушек безопасности, интеллектуальный круиз-контроль, богатый список помощников водителя, специальную подвеску с электронным управлением, которая адаптируется к дорожному покрытию и многое другое. Что касается силовых агрегатов, то линейка двигателей Genesis GV80 для внутреннего рынка известна. Сначала покупателям будет предложен автомобиль с 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 274 лошадиных силы в паре с 8АКПП. На других региональных рынках кроссовер может получить два бензиновых двигателя: базовый 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель с отдачей в 300 лошадиных сил и 3,5-литровый 375-сильный турбированный V6.

Как сообщало издание "Комментарии", автопроизводитель Hyundai представит летающий автомобиль.

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