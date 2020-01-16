Компания Microsoft официально запускает новый браузер

Компания Microsoft официально запустила новый браузер Edge, дополненный обновленным логотипом и полностью построенный на той же основе Chromium, на которой был построен популярный браузер Google Chrome. Edge доступен на официальной странице Microsoft и совместим с macOS, iOS и Android, а также с Windows 10, 8.1, 8 и даже Windows 7, которые официально вступили в "неподдерживаемую" фазу своей жизни.

В число обещанных функций входят обширные средства обеспечения конфиденциальности, поддержка потоковой передачи 4K, оптимизация для Windows 10, защита корпоративного уровня и поддержка расширений Chrome, доступ к которым можно получить либо в Microsoft Store, либо в Chrome Web Store.

Microsoft также утверждает, что эта новая версия браузера Edge в два раза быстрее той, которую она заменяет. Без сомнения, это благодаря платформе Chromium, на которой она работает.

Пользователи Windows 10 увидят, что новый браузер будет добавлен к ним автоматически в ближайшие недели, но все остальные могут загрузить его вручную. Пользователи, у которых установлена ​​старая версия Edge, обнаружат, что новая заменит ее, сохранив большую часть персонализированной информации.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft подслушивала общение пользователей.

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