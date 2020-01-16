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Компания Intel устранила уязвимости в своих процессорах

Intel обнаружила и устранила шесть уязвимостей безопасности, которые пагубно влияли на процессоры компании

сегодня, 17:50
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Intel опубликовала шесть рекомендаций по уязвимостям безопасности, которые влияют на ее продукты, включая Intel Processor Graphics для Windows и Linux. Из шести недостатков безопасности только один имеет "высокий" уровень серьезности. Четыре из них оценены как "средние", в то время как последний имеет "низкий" рейтинг.

Уязвимость высокой степени серьезности - это повышение опасности, существующее в усилителе Intel VTune для Windows. Intel утверждает, что эта ошибка была обнаружена сотрудниками компании. Чтобы устранить ошибку, пользователи должны обновить Intel VTune Amplifier для Windows до версии 8 или новее.

И Windows, и Linux подвержены уязвимости из-за раскрытия информации, обнаруженной Intel в драйверах Processor Graphics. "Недостаточный поток управления в определенных структурах данных для некоторых процессоров Intel (R) может неаутентифицированному пользователю потенциально разрешить раскрытие информации через локальный доступ", - говорится в сообщении Intel по безопасности для CVE-2019-14615. Опасности подвержены процессоры Intel Core 3–10-го поколения, процессоры Intel Xeon E3 v2 – v6, E-2100 и 2-2200, а также процессоры Intel Atom серий A, E, X и Z. Под угрозой пребывает ряд моделей Celeron.

Intel заявляет, что пользователи должны обновить драйвер графической системы Intel для Windows и драйвер Linux i915 до последней версии. Тем не менее, компания предупреждает, что на данный момент для некоторых микросхем полные средства защиты не доступны на Windows.

Как сообщало издание "Комментарии", Intel создала собственный складной ноутбук.


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Источник: https://news.softpedia.com/news/intel-patches-security-vulnerability-in-linux-and-windows-drivers-528863.shtml
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