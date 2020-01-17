Японская компания профинансирует разработку аэротакси

Японский производитель автомобилей Toyota был назван ведущим инвестором в последнем раунде финансирования Series C калифорнийской аэрокосмической компании Joby Aviation, который привлек 590 миллионов долларов.

Из этой суммы Toyota внесла 349 миллионов долларов. В последнем раунде финансирования к Toyota также присоединились предыдущие инвесторы Toyota AI Ventures, Intel Capital, Sparx Group, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures и AME Cloud Ventures, а также новые инвесторы Baillie Gifford и Global Oryx. С этим последним раундом и предыдущими раундами финансирования Toyota инвестировала в Joby Aviation в общей сложности 720 миллионов долларов.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью для Toyota, и хотя мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, это соглашение устремляет наш взор в небо", - сказал президент и генеральный директор Toyota Акио Тойода.



В рамках этих последних инвестиций исполнительный вице-президент Toyota Шигеки Томояма войдет в совет директоров Joby Aviation. В свою очередь, Joby Aviation получит доступ к контролю затрат Toyota, а также к опыту в области проектирования и производства при разработке и производстве самолетов.



Joby Aviation рекламирует свой пилотируемый полностью электрический пятиместный летательный аппарат, способный развивать скорость до 200 миль в час, пролетая более 150 миль за один заряд. Также это транспортное средство работает в 100 раз тише, чем обычный самолет при взлете и посадке. Joby Aviation работает над развитием своих транспортных средств в течение последних 10 лет. Компания полагает, что это будет "способствовать коммерческому запуску появляющегося рынка городского воздушного такси".

Как сообщало издание "Комментарии", в США впервые успешно испытали воздушное такси.

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