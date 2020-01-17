Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Японская компания профинансирует разработку аэротакси
НОВОСТИ Все новости

Японская компания профинансирует разработку аэротакси

Японский производитель автомобилей Toyota инвестирует почти 350 миллионов долларов в создание аэротакси

сегодня, 10:44
Автор:

• Зинченко Павел

Японский производитель автомобилей Toyota был назван ведущим инвестором в последнем раунде финансирования Series C калифорнийской аэрокосмической компании Joby Aviation, который привлек 590 миллионов долларов.

Из этой суммы Toyota внесла 349 миллионов долларов. В последнем раунде финансирования к Toyota также присоединились предыдущие инвесторы Toyota AI Ventures, Intel Capital, Sparx Group, Capricorn Investment Group, JetBlue Technology Ventures и AME Cloud Ventures, а также новые инвесторы Baillie Gifford и Global Oryx. С этим последним раундом и предыдущими раундами финансирования Toyota инвестировала в Joby Aviation в общей сложности 720 миллионов долларов.

"Воздушные перевозки были долгосрочной целью для Toyota, и хотя мы продолжаем нашу работу в автомобильном бизнесе, это соглашение устремляет наш взор в небо", - сказал президент и генеральный директор Toyota Акио Тойода.

В рамках этих последних инвестиций исполнительный вице-президент Toyota Шигеки Томояма войдет в совет директоров Joby Aviation. В свою очередь, Joby Aviation получит доступ к контролю затрат Toyota, а также к опыту в области проектирования и производства при разработке и производстве самолетов.

Joby Aviation рекламирует свой пилотируемый полностью электрический пятиместный летательный аппарат, способный развивать скорость до 200 миль в час, пролетая более 150 миль за один заряд. Также это транспортное средство работает в 100 раз тише, чем обычный самолет при взлете и посадке. Joby Aviation работает над развитием своих транспортных средств в течение последних 10 лет. Компания полагает, что это будет "способствовать коммерческому запуску появляющегося рынка городского воздушного такси".

Как сообщало издание "Комментарии", в США впервые успешно испытали воздушное такси.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51112238
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...