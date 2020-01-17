Американский стратап представил линзы с крошечным дисплеем

Стартап из Силиконовой долины Mojo Vision создал первые в мире контактные линзы AR. Эти линзы предоставят пользователям уникальный опыт дополненной реальности. Компания подала около 100 патентов после многих исследований, связанных с интеллектуальными контактными линзами. В настоящее время компания не собирается производить линзы в больших масштабах, но был создан прототип линз.

Mojo Vision заявляет, что "умные" контактные линзы будут самыми маленькими с самым плотным дисплеем при 14000 пикселей на дюйм. Одна из важных вещей заключается в том, что люди не смогут определить, носит ли человек "умные" линзы или нет. Пользователи гарантированно получат уникальный опыт, так как информация, отображаемая на линзах, будет видна даже после закрытия глаз.

Генеральный директор Mojo Vision Дрю Перкинс отметил, что компания намерена внедрить невидимые вычисления, чтобы пользователи могли получать доступ к информации без каких-либо помех, как в случае с другими носимыми гарнитурами AR. В заключение своего выступления он сказал, что информация с контактных линз на базе AR будет доступна только тогда, когда пользователи захотят этого. Информация исчезнет, ​​как только они перенесут свое внимание на реальный мир.

Тем не менее, контактные линзы относятся к категории медицинских устройств, поэтому необходимо разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Клинические исследования, которые подтвердят, что линзы не причинят вреда человеческому глазу, уже начались.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung запатентовала "умные" контактные линзы.

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