Еврокомиссия запретит систему распознавания лиц

Европейская комиссия сообщила, что рассматривает возможность запрета на использование системы распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет. Регуляторам необходимо время, чтобы решить, как предотвратить злоупотребление технологией. Данная технология позволяет сопоставлять лица, снятые камерами видеонаблюдения в режиме реального времени, со списками разыскиваемых преступников или пропавших людей, которые создает полиция. Исключение из запрета могут быть сделаны для проектов безопасности, а также исследований и разработок.

Комиссия изложила свои планы в 18-страничном документе, предлагая ввести новые правила для поддержки уже существующих, которые касаются конфиденциальности и прав на данные. Комиссия также предложила наложить обязательства как на разработчиков, так и на пользователей искусственного интеллекта, и призвала страны ЕС создать орган для контроля за новыми правилами.

По мнению комиссии, во время запрета, который продлится от трех до пяти лет, "можно определить и разработать надежную методологию для оценки воздействия этой технологии и возможных мер по управлению рисками". Предложения поступили на фоне глобальной дискуссии об использовании системы распознавании лиц как в государственном, так и в частном секторах.

Сторонники конфиденциальности заявляют, что нынешняя технология является неточной, навязчивой и нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни. Недавнее исследование правительства США показало, что алгоритмы системы гораздо менее точны при идентификации черных и азиатских лиц по сравнению с белыми лицами.

Тем временем китайское правительство начало внедрять систему распознавание лиц в аптеках Шанхая для людей, покупающих определенные лекарства. Лица, которые покупают контролируемые лекарства, должны будут подтвердить свою личность путем сканирования лица.

Как сообщало издание "Комментарии", американские политики выступили против технологии распознавания лиц.

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