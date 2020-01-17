Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 17.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Еврокомиссия запретит систему распознавания лиц
НОВОСТИ Все новости

Еврокомиссия запретит систему распознавания лиц

Европейская комиссия намеревается запретить систему распознавания лиц сроком на пять лет

сегодня, 15:38
Автор:

• Зинченко Павел

Европейская комиссия сообщила, что рассматривает возможность запрета на использование системы распознавания лиц в общественных местах на срок до пяти лет. Регуляторам необходимо время, чтобы решить, как предотвратить злоупотребление технологией. Данная технология позволяет сопоставлять лица, снятые камерами видеонаблюдения в режиме реального времени, со списками разыскиваемых преступников или пропавших людей, которые создает полиция. Исключение из запрета могут быть сделаны для проектов безопасности, а также исследований и разработок. 

Комиссия изложила свои планы в 18-страничном документе, предлагая ввести новые правила для поддержки уже существующих, которые касаются конфиденциальности и прав на данные. Комиссия также предложила наложить обязательства как на разработчиков, так и на пользователей искусственного интеллекта, и призвала страны ЕС создать орган для контроля за новыми правилами.

По мнению комиссии, во время запрета, который продлится от трех до пяти лет, "можно определить и разработать надежную методологию для оценки воздействия этой технологии и возможных мер по управлению рисками". Предложения поступили на фоне глобальной дискуссии об использовании системы распознавании лиц как в государственном, так и в частном секторах.

Сторонники конфиденциальности заявляют, что нынешняя технология является неточной, навязчивой и нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни. Недавнее исследование правительства США показало, что алгоритмы системы гораздо менее точны при идентификации черных и азиатских лиц по сравнению с белыми лицами.

Тем временем китайское правительство начало внедрять систему распознавание лиц в аптеках Шанхая для людей, покупающих определенные лекарства. Лица, которые покупают контролируемые лекарства, должны будут подтвердить свою личность путем сканирования лица.

Как сообщало издание "Комментарии", американские политики выступили против технологии распознавания лиц.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51148501
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...