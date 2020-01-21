В Дубае представили оригинальный спорткар

Компания по производству спортивных автомобилей Jannarelly, которая базируется в Дубае, создала Design 1 UK Edition - новейший спортивный автомобиль. Компания представила новый автомобиль на мероприятии Salon Prive. UK Edition - это автомобиль только для Великобритании, очевидно, с некоторыми особыми цветами, характеристиками и наклейками. Компания установила цену за автомобиль в размере 115 549 фунтов стерлингов (около 150 долларов США).

"Автомобили UK Edition действительно отражают обширное британское гоночное наследие, но используют самые лучшие современные материалы, чтобы предлагать клиентам классический автомобиль с разработкой и дизайном 21-го века", - объяснил соучредитель Энтони Джаннарелли.

Автомобиль получил такое же трубчатое шасси и оснащен тем же 3,5-литровым безнаддувным двигателем V6, что и в других версиях автомобиля. Двигатель выдает 325 лошадиных сил и 273 Нм крутящего момента. Мощность автомобиля проходит через шестиступенчатую механическую коробку передач, а затем переходит на задние колеса. Автомобиль может разгоняться до 4 км / ч за четыре секунды. Автомобиль также имеет максимальную скорость 135 миль в час.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla начнут общаться с прохожими.

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