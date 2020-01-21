Британцы тестируют технологию беспроводной зарядки электромобилей

В городе Ноттингем (Великобритания) объявили о шестимесячных испытаниях технологии беспроводной зарядки электромобилей. Правительство страны уже выделил на это 3,4 млн фунтов стерлингов. Министр транспорта Грант Шаппс объявил, что десять городских такси Nissan и LEVC будут оснащены беспроводным оборудованием для зарядки транспортных средств.

Проект представляет собой сотрудничество между организациями, включая Cenex, Sprint Power, Shell, Ноттингемский городской совет, Parking Energy, Transport for London и Университет Ковентри. Городской совет Ноттингема будет владельцем транспортных средств и предоставит их водителям бесплатно.



Преобразование парков такси в электромобили в перегруженных городских районах имеет решающее значение для планов правительства по сокращению транспортных выбросов. Новая беспроводная инфраструктура в Ноттингеме является альтернативой розеткам и точкам зарядки. Она позволит заряжать сразу несколько такси. Это также уменьшит беспорядок на улице.

Время, затрачиваемое на зарядку, может снизить потенциальный доход водителя такси, но установка беспроводных зарядных устройств на стоянках такси позволяет водителям заряжаться, ожидая пассажиров. Эта технология также облегчает более короткие и частые циклы зарядки, помогая автомобилям с меньшими батареями и устраняя "беспокойство по дальности" для водителей.



Министр транспорта заявил, что финансирование инновационных транспортных технологий является важнейшей частью стратегии "Будущее мобильности", направленной на поддержку лидерства Великобритании в декарбонизации.



Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla начнут общаться с прохожими.

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