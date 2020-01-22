НАТО вооружилось уникальной системой беспилотной воздушной разведки

Первая беспилотная система воздушной разведки НАТО (Alliance Ground Surveillance, AGS), которая была запущена на прошлой неделе на авиабазе Сигонелла в Италии, позволит заглянуть вглубь територии России. Об этом заявил газете Verdens Gang генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Беспилотники будут летать над территорией стран НАТО. Но они смогут увидеть, что происходит далеко в глубине стран, расположенных рядом с нами, и позволят лучше понять, что происходит на другой стороне граница", - сказал он. Издание уточняет, что беспилотники смогут видеть на 200 км вглубь територии Российской Федерации. "Если бы у нас были такие возможности в 2014 году, когда Россия применила военную силу в Украине и аннексировала Крым, это дало бы нам более точную информацию о том, что происходило", - добавил Столтенберг.

Как сказал генеральный секретарь на представлении беспилотной разведывательной системы, первые два беспилотных летательных аппарата (RQ-4D Phoenix) прибыли из Сицилии для наблюдения за поверхностью земли. Система достигнет эксплуатационной готовности через несколько месяцев. Еще три беспилотника прибудут до конца года, отметил он. По словам Столтенберга, это позволит наблюдать за территорией всех стран Альянса и за его пределами - от Арктики до Сахеля, от Атлантики до Восточной Европы.

Как сообщало издание "Комментарии", Франция впервые применила ударные беспилотники.

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