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Южная Корея наложила крупный штраф на Google

Регулятор телекоммуникаций Южной Кореи наложил на Google штраф в размере 740 000 долларов США

22 января 2020, 18:13
Автор:

• Зинченко Павел

Регулятор телекоммуникаций Южной Кореи заявил, что наложил штраф в размере 740 000 долларов США на Google Limited Liability Corp. за нарушение местных законов о телекоммуникациях при работе сервиса YouTube Premium.

В ходе двухлетнего расследования, проведенного в декабре 2018 года, Корейская комиссия по связи (KCC) обнаружила, что Google не уведомила пользователей службы YouTube Premium должным образом о том, что служба потоковой передачи преобразуется в платную после месячной бесплатной пробной версии.

"Более 45 процентов из 2,54 миллиона человек, которые решили воспользоваться месячной бесплатной пробной службой, автоматически были преобразованы в платных пользователей из-за отсутствия уведомления. Около 98 000 человек потребовали возмещение, и это ясно показывает, что Google затронул большое количество людей", - сказал чиновник КСС на брифинге для прессы.

KCC также распорядился, чтобы американская компания изменила правила несправедливой подписки на услугу YouTube Premium. На YouTube с 2015 года действует услуга бесплатной подписки по цене 8 690 вон в месяц с бесплатной пробной версией в течение одного месяца. Премиум-сервис позволяет пользователям наслаждаться контентом YouTube без прерывания рекламу. Пользователи также могут загружать контент, чтобы наслаждаться офлайн и воспроизводить видео в фоновом режиме, используя другое приложение на своем телефоне.

KCC также обнаружил, что YouTube не сообщил своим пользователям, что они должны платить дополнительные 790 вон в налоге на добавленную стоимость, чтобы использовать премиум-сервис. В Корее цены, указанные для клиентов, должны включать все налоги.

Как сообщало издание "Комментарии", Google поможет противостоять зависимости от смартфона.


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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20200122010900320?section=economy/economy
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