Южная Корея наложила крупный штраф на Google

Регулятор телекоммуникаций Южной Кореи заявил, что наложил штраф в размере 740 000 долларов США на Google Limited Liability Corp. за нарушение местных законов о телекоммуникациях при работе сервиса YouTube Premium.

В ходе двухлетнего расследования, проведенного в декабре 2018 года, Корейская комиссия по связи (KCC) обнаружила, что Google не уведомила пользователей службы YouTube Premium должным образом о том, что служба потоковой передачи преобразуется в платную после месячной бесплатной пробной версии.

"Более 45 процентов из 2,54 миллиона человек, которые решили воспользоваться месячной бесплатной пробной службой, автоматически были преобразованы в платных пользователей из-за отсутствия уведомления. Около 98 000 человек потребовали возмещение, и это ясно показывает, что Google затронул большое количество людей", - сказал чиновник КСС на брифинге для прессы.

KCC также распорядился, чтобы американская компания изменила правила несправедливой подписки на услугу YouTube Premium. На YouTube с 2015 года действует услуга бесплатной подписки по цене 8 690 вон в месяц с бесплатной пробной версией в течение одного месяца. Премиум-сервис позволяет пользователям наслаждаться контентом YouTube без прерывания рекламу. Пользователи также могут загружать контент, чтобы наслаждаться офлайн и воспроизводить видео в фоновом режиме, используя другое приложение на своем телефоне.

KCC также обнаружил, что YouTube не сообщил своим пользователям, что они должны платить дополнительные 790 вон в налоге на добавленную стоимость, чтобы использовать премиум-сервис. В Корее цены, указанные для клиентов, должны включать все налоги.

Как сообщало издание "Комментарии", Google поможет противостоять зависимости от смартфона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!