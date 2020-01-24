В Давосе дискутировали о роли искусственного интеллекта в будущем

Два совершенно разных взгляда на технологии и будущее возникли в ходе давосской дискуссии между Жэнь Чжэнфэйем, генеральным директором китайского технологического гиганта Huawei, и израильским историком Ювалом Ноа Харари.

По мнению Харари эпоха конкурирующих инвестиций между США и Китаем в искусственный интеллект должна волновать всех. "На самом мелком уровне это может быть повторением промышленной революции девятнадцатого века, когда лидеры имели возможность доминировать в мире экономически и политически. Я понимаю нынешнюю технологическую гонку как имперскую гонку вооружений... Вам не нужно отправлять солдат, если у вас есть все данные о стране", - сказал он.





Харари предупредил, что век цифрового наблюдения также угрожает тому, что значит быть человеком и свободным, от геополитического до личного измерения. По его мнению, в Китае существует государственный надзор, в США - надзорный капитализм, а в гонке вооружений за техническое господство нет серьезного третьего игрока. Также израильский историк считает, что технологический прогресс приведет к появлению касты ненужных, которые не смогут реализоваться в новом технологическом обществе.





Чуть более оптимистичным тоном говорил Жэнь Чжэнфэй. Всего 20 лет назад у него не было собственного дома, но он основал компанию Huawei, которая поставляет больше телефонов в год, чем Apple, и вкладывает значительные средства в инновации. "Я верю, что перед лицом новых технологий человечество сможет использовать их, чтобы принести себе пользу. Большинство людей стремятся к хорошей жизни, а не к несчастной", - сказал он. Китайский предприниматель также сравнил сегодняшние опасения относительно технологического прорыва с опасениями по поводу Первой промышленной революции, которые со временем были преодолены и общество продолжило двигаться дальше.

Как сообщало издание "Комментарии", Зеленский сравнил Украину с Google на форуме в Давосе.





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