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Компания Cruise представила микроавтобус без руля

Cruise представила полностью беспилотный электрический микроавтобус, разработанный совместно с компанией Honda

24 января 2020, 16:14
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Cruise, которая принадлежит концерну General Motors, представила полностью беспилотный электрический микроавтобус без руля и педалей. Его компания разработала вместе с известным автопроизводителем Honda.

Генеральный директор компании Дэн Амманн хочет, чтобы водители перешли от индивидуальной собственности к модели совместного использования, чтобы помочь уменьшить выбросы, количество несчастных случаев и пробок. Выступая на представлении электического микроавтобуса в Сан-Франциско, он заявил, что Cruise Origin не будет концептуальным транспортным средством: "Он самоприводный. Он электрический. Он общий". Амманн не сообщил, когда автомобиль будет запущен в производство, и сколько таких микроавтобусов компания планирует построить. Микроавтобус еще не прошел необходимых тестов, чтобы получить разрешение для езды на дорогах. "Наша работа далека от завершения", - уточнил Амманн.

Это не первый автономный электромобиль компании Cruise. В течение многих лет она испытывал модифицированные электромобили Chevrolet Bolt с водителями-испытателями за рулем. В прошлом году General Motors стремилась запустить в Сан-Франциско коммерческий сервис с самоуправляемыми автомобилями, но отложила эту идею, заявив, что автомобили нуждаются в дополнительных испытаниях.

Как сообщало издание "Комментарии", электромобили Tesla начнут общаться с прохожими.




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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-51171398
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