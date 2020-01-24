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Итальянский регулятор начал расследование против Facebook

Власти Италии подозревают Facebook в нарушениях при взаимодействии с пользователями

24 января 2020, 18:18
Автор:

• Зинченко Павел

В пятницу антимонопольное ведомство Италии начало процедуру против Facebook за несоблюдение рекомендаций, представленных властью 29 ноября 2018 года в отношении вводящей в заблуждение информации об использовании данных.

В заявлении итальянского регулятора сообщается, что компания Facebook не предоставила адекватной информации о сборе и коммерческом использовании данных, которые собирались при регистрации пользователей в социальной сети.

Власти страны заявили, что нехватка информации сохраняется, и Facebook не опубликовал соответсвующее заявление, чтобы исправить ситуацию. Антимонопольная процедура против Facebook может привести к штрафу в размере до пяти миллионов евро.

Напомним, что компания Facebook уже была оштрафована в нескольких странах. Например, в конце прошлого года крупный штраф на компанию наложило Министерство юстиции Бразилии. В том же месяце заплатить 4 миллиона долларов Facebook обязала Венгрия. Все штрафные санкции так или иначе связаны с различными нарушениями со стороны Facebook при взаимодействии с пользователями.

Как сообщало издание "Комментарии", Южная Корея наложила крупный штраф на Google.




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Источник: http://www.ansa.it/english/news/2020/01/24/antitrust-files-noncompliance-procedure-against-facebook_fd9f35b1-cf26-4879-8a51-f8bd7286a5a4.html
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