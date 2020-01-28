Хакеры взломали аккаунты футбольных команд и оставили язвительное послание

Хакеры взломали аккаунты более десятка команд Национальной футбольной лиги США в социальных сетях. Среди этих команд были "Сан-Франциско 49ers" и "Канзас-Сити", которые будут соревноваться в Суперкубке 2 февраля.

Хакерская группа OurMine взяла на себя ответственность за атаку. Она заявила, что должна показать, что интернет-безопасность "все еще низка" и должна быть улучшена. Во многих аккаунтах было опубликовано одно и то же сообщение: "Привет, мы вернулись. Мы здесь, чтобы показать людям, что все взломано". В некоторых учетных записях были изменены или удалены фотографии профиля или заголовки. НФЛ не ответила на запрос о комментарии по поводу атаки.



OurMine сообщила BBC, что перед атакой обратилась в НФЛ, чтобы предложить свои услуги по повышению безопасности лиги, но ответа не последовало. В прошлом группа взламывала аккаунты компаний и известных людей, чтобы предложить свои частные услуги по кибербезопасности. Она взломала Twitter-аккаунты Netflix, Marvel, главного исполнительного директора Google Сундара Пичаи и основателя Twitter Джека Дорси. Хакеры также взломали сайт Buzzfeed и несколько учетных записей Facebook и YouTube.

Как сообщало издание "Комментарии", иранские хакеры атаковали веб-сайт правительства США.



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