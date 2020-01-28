Компания Xiaomi сворачивает бизнес из-за коронавируса

Компания Xiaomi официально объявила, что закроет все розничные магазины, расположенные в разных городах Китая. Причиной этого послужила эпидемия нового коронавируса, которая бушует в Китае и уже наблюдается в нескольких других странах мира.

Магазины будут закрыты с 28 января по 3 февраля, если ситуация не ухудшится. В опубликованном отчете говорится о необходимости облегчить работу по предотвращению и борьбе с эпидемией, которая пока только усиливается.

Это решение было принято "под влиянием эпидемической ситуации, с тем чтобы сотрудничать с властями на всех уровнях, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и добиваться успеха в предотвращении эпидемии".

Компания добавила, что при необходимости будут сделаны дополнительные объявления о новых датах открытия магазинов. В период закрытия магазинов из-за эпидемии коронавируса, те, кто хочет купить продукты Xiaomi, могут сделать это на официальном веб-сайте Xiaomi или в приложении Xiaomi Mall. Доставка товаров будет работать в обычном режиме.

Из-за коронавируса Xiaomi не сможет провести презентацию смартфона Xiaomi Mi 10. В таком случае компания имеет только два варианта - либо онлайн, либо формат видеоролике как это было с индийским анонсом Redmi 8A. На сегодняшний день зарегистрировано более 2800 случаев коронавирусной инфекции, что уже привело к гибели 80 человек в Ухане.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеры "залипли" в игре о всемирной пандемии.



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