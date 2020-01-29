Новинка от Google: пользователям помогут общаться с иностранцами

Компания Google планирует добавить функцию синхронного перевода в свое приложение Google Translate для Android. Эта функция даст возможность пользователям записывать аудио на одном языке и воспроизводить его в другом в режиме реального времени. Функция все еще находится на стадии создания прототипа, но Google продемонстрировал эту технологию во время серии демонстраций искусственного интеллекта в своем офисе в Сан-Франциско во вторник.

По сообщениям Google, эта функция, вероятно, потребует подключения к Интернету при запуске. Это означает, что она будет отличаться от функций перевода на основе AI и на устройствах, которые есть в Google Translate сегодня. Компания сообщает, что это связано с тем, что многоязычная транскрипция в режиме реального времени более сложна, чем простой перевод письменного текста с одного языка на другой или ввод отдельных фраз речи и перевод их в текст на другом языке.

Технология не будет работать с аудиофайлами, по крайней мере, на начальной стадии. Это должен быть живой звук, записанный через микрофон смартфона. Но Google уточняет, что вы всегда можете воспроизвести записанный звук через динамик и записать его таким образом. Google также сообщает, что его функция транскрипции постоянно оценивает целые предложения. Она добавляет пунктуацию, исправляет определенные варианты слов в зависимости от контекста предложения и пытается исправить такие вещи, как ударения и региональные диалекты.

Нет точных сроков, когда Google планирует запустить перевод в реальном времени для Google Translate. Компания сообщает, что для представления разработки еще многое нужно доработать.

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