Новинка от Google: пользователям помогут общаться с иностранцами

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Компания Google
планирует добавить функцию синхронного перевода в свое приложение Google Translate для Android.
Эта функция даст возможность пользователям
записывать аудио на одном языке и воспроизводить его в другом в режиме
реального времени. Функция все
еще находится на стадии создания прототипа, но Google продемонстрировал эту
технологию во время серии демонстраций искусственного интеллекта в своем офисе
в Сан-Франциско во вторник.
По сообщениям
Google,
эта функция, вероятно, потребует подключения к Интернету при запуске. Это означает, что она будет отличаться
от функций перевода на основе AI и на устройствах, которые есть в Google
Translate сегодня. Компания сообщает,
что это связано с тем, что многоязычная транскрипция в режиме реального времени
более сложна, чем простой перевод письменного текста с одного языка на другой
или ввод отдельных фраз речи и перевод их в текст на другом языке.
Технология не будет работать с аудиофайлами, по крайней мере, на начальной стадии. Это должен быть живой звук, записанный через микрофон смартфона. Но Google уточняет, что вы всегда можете воспроизвести записанный звук через динамик и записать его таким образом. Google также сообщает, что его функция транскрипции постоянно оценивает целые предложения. Она добавляет пунктуацию, исправляет определенные варианты слов в зависимости от контекста предложения и пытается исправить такие вещи, как ударения и региональные диалекты.
Нет точных сроков, когда Google планирует запустить перевод в реальном времени для Google Translate. Компания сообщает, что для представления разработки еще многое нужно доработать.
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