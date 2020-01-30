Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 30.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Не такой, как все: Google создаст оригинальный мессенджер
НОВОСТИ Все новости

Не такой, как все: Google создаст оригинальный мессенджер

Google работает над созданием коммуникационного приложения для кооперативных клиентов

сегодня, 13:06
Автор:

• Зинченко Павел

Согласно новому отчету The Information, Google работает над коммуникационным приложением, предназначенным для кооперативных клиентов. Этот новый продукт предназначен для объединения различных сервисов Google, которые компания продает различным фирмам, включая такие компоненты G Suite, как Gmail корпоративного уровня и Google Drive.

Приложение также объединит различные варианты Hangouts, приложения на Google Play. Когда-то Hangouts было ориентировано на потребителей. Теперь же приложение ориентируется на корпоративных клиентов. С тех пор оно был разделено на Hangouts Meet, приложение для видеочата и Hangouts Chat, текстовый преемник Gchat в режиме реального времени. 

Google прямо сейчас работает над созданием нового универсального коммуникационного приложения, в рамках которого будут объединены почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee. Согласно имеющимся данным, новинка будет в первую очередь нацелена на корпоративные решения вроде Slack и Microsoft Teams. Приложение войдет в уже существующий пакет G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователям Google помогут общаться с иностранцами.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2020/1/28/21112596/google-messaging-communications-app-hangouts-chat-meet-g-suite
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...