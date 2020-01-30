Не такой, как все: Google создаст оригинальный мессенджер

Согласно новому отчету The Information, Google работает над коммуникационным приложением, предназначенным для кооперативных клиентов. Этот новый продукт предназначен для объединения различных сервисов Google, которые компания продает различным фирмам, включая такие компоненты G Suite, как Gmail корпоративного уровня и Google Drive.

Приложение также объединит различные варианты Hangouts, приложения на Google Play. Когда-то Hangouts было ориентировано на потребителей. Теперь же приложение ориентируется на корпоративных клиентов. С тех пор оно был разделено на Hangouts Meet, приложение для видеочата и Hangouts Chat, текстовый преемник Gchat в режиме реального времени.

Google прямо сейчас работает над созданием нового универсального коммуникационного приложения, в рамках которого будут объединены почтовый сервис Gmail, облачное хранилище Google Drive, а также мессенджеры Hangouts Chat и Hangouts Mee. Согласно имеющимся данным, новинка будет в первую очередь нацелена на корпоративные решения вроде Slack и Microsoft Teams. Приложение войдет в уже существующий пакет G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователям Google помогут общаться с иностранцами.













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