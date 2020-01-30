В Британии представили маршрутное такси будущего

В то время как специалисты Uber вовсю трудятся над созданием летающего такси, в Великобритании придумали свой способ оптимизации общественного транспорта. Владельцы британской студии дизайна Layer представили концепцию беспилотной маршрутки, которая может стать серьезным конкурентом Uber Shuttle.

Изобретение называется Joyn и, в отличие от маршруток Uber, поездки на этом виде транспорта будут экологичными и безопасными. По задумке Layer новые автомобили будут беспилотными, а дизайн будет напоминать салон самолета. Внутри будет 8 модульных сидений в два ряда, каждое из которых будет с индивидуальной дверью, LED-экраном, столиком, розеткой и местом для поклажи. Заказывать поездку можно будет через мобильное приложение.

"Мир находится в чрезвычайном климатическом положении, а концепция данного проекта направлена на оказание меньшего влияния на окружающую среду. Путешествуя на Joyn, пассажиры смогут наносить меньше вреда экологии, не жертвуя при этом комфортом и удобством", – отметил основатель Layer Бенджамин Хьюберт.

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