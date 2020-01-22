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IKEA выпустили самый «инстаграмный» товар

Разработчики объединили свои старые хиты

22 января 2020, 18:10
Автор:

• Ростопира Наталья

Представители шведской компании IKEA регулярно пополняют ассортимент новинками, которые, казалось бы, созданы для сбора лайков в Instagram. Но собственная "Камасутра" и необычные игрушки для детей оказались лишь разминкой, ведь на днях бельгийское подразделение IKEA представило по-настоящему "инстаграмный" товар.

Хитрые разработчики решили, что лучший способ создать нечто новое — это объединить свои старые хиты. Совместно с креативным агентством Ogilvy Social.Lab компания выпустила продукт Müpolash, в котором сочетаются фирменные чашка, лампа, полка и горшок для цветов IKEA. Эти элементы были выбраны неспроста, а потому, что по отдельности они считаются самыми популярными товарами в соцсетях.

Новинка изготовлена из 100% биоразлагаемого материала и напечатана на 3D принтере. Увидеть ее можно на выставке в Музее дизайна в Генте. Кроме того, компания выпустила еще 4 экземпляра, которые можно выиграть в конкурсе. Для участия необходимо сфотографировать один из 4 самых популярных товаров компании у себя в доме с AR фильтром MÜPOLASH и разместить снимок в соцсетях. Авторы лучших фото и получат в подарок необычный товар.


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в  Instagram появилась маска с сумками Jacquemus.


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Источник: https://www.ikea.com/ru/ru/
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