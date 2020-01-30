Польские инженеры представили беспилотный трамвай

Первый полностью автономный трамвай путешествовал по улицам польского города Краков. Первый тест-драйв трамвая состоялся в понедельник вечером, а во вторник вечером тест повторился, но уже с участием журналистов..

Маршрут автономного трамвая вел вокруг Аллеи Третьего мая, от остановки "Национальный музей" до станции "Cichy Kącik" в центральной части города. Это было расстояние, длиной около 1,6 километра. Трамвай осуществил свой маршрут ночью, чтобы не мешать дневному движению в Кракове.

Компьютерная система с устройствами GPS позволяла трамваю ехать без водителя и не требовала постройки нового транспортного средства. Вместо этого она была установлена ​​на существующем трамвае, который работает на маршруте № 18. Компьютер руководил движением и осуществлял остановки, открытие дверей и звонок в колокол (трамвайный эквивалент автомобильного гудка).

Система предназначена для помощи водителям и повышения безопасности. "Закон не регулирует и не позволяет использовать такие трамваи на регулярной основе", - рассказал Марек Ганчарчик, представитель общественного транспорта в Кракове. В свою очередь, один из создателей системы Мачей Михней подчеркнул, что разработка не предусматривает лишение водителей работы. Она должна помочь водителям, а не заменить их.

Как сообщало издание "Комментарии", британская полиция закупила "бесполезные" электромобили.

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