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Скоро на рынке появятся туалеты со встроенной диагностикой здоровья

Сиденья анализирует выделения человеческого организма с помощью сенсоров

сегодня, 12:05
Автор:

• Олеся Солдатенко

Компания Toi Labs из Сан-Франциско готовится к запуску массового производства "умных" туалетов с встроенным контролем за состоянием организма. Сиденья для унитаза TrueLoo выявлять обезвоживания, заражение вирусами и инфекциями мочевыводящих путей.  Сейчас их тестируют в домах престарелых.

Идея туалета-диагностика пришла к основателю компании Toi Labs Викрама Кашьяпа из-за проблем с собственным здоровьем: он безуспешно борется с тяжелым кишечным заболеванием. В 2006 году предприниматель начал сотрудничать с учеными из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Результаты четырехлетнего исследования были опубликованы в журнале Science в 2010 году и дали старт созданию устройства.

Анализ TrueLoo должен показывать результаты за несколько минут. Сиденья анализирует выделения человеческого организма с помощью сенсоров.

В продажу выходили "умные" туалеты с контролем за здоровьем. Но эти устройства стоили несколько тысяч долларов, из-за чего имели очень ограниченный успех. Их покупали преимущественно богатые и медицинские учреждения. Сегодня на рынке нет доступного туалета с функцией анализа биологического материала.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", польские инженеры представляли беспилотный трамвай.


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Источник: https://techtoday.in.ua/news/stvoryly-unitazne-sydinnya-z-vbudovanoyu-diagnostykoyu-zdorovya-124939.html
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