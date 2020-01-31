Суд Кении приостановил внедрение биометрической идентификации граждан

Высший суд Кении остановил противоречивую схему биометрических идентификаций до тех пор, пока не будут приняты новые законы о защите данных. Важная информация, такая как контактные данные, отпечатки пальцев и профессия человека, была собрана в прошлом году. Идея заключалась в том, чтобы объединить все данные правительства об отдельных лицах в различных системах под одним всеобъемлющим идентификационным номером. Тогда судьи постановили, что этот шаг является конституционным, если эта информация должным образом защищена.

В ноябре был принят закон о защите данных, который предусматривает создание комиссии по данным. Но не ясно, сколько времени потребуется для того, чтобы этот орган начал функционировать. Правозащитники заявили, что лишь после начала работы регулирующего органа можно будет полностью запустить систему. После судебного иска, который подали Кенийская национальная комиссия по правам человека (KNCHR), Кенийская комиссия по правам человека (KHRC) и Нубийский форум по правам человека, развертывание схемы, известной как Hudma Namba, было приостановлено коллегией из трех судей.

Поскольку одним нажатием кнопки была доступна обширная личная информация, судьи заявили, что кенийцы будут подвергаться риску необратимого ущерба в случае неправильного использования информации. Они также постановили, что любой сбор ДНК и использование GPS для записи точного местоположения дома человека будут неконституционными.

Как сообщало издание "Комментарии", политики выступили против технологии распознавания лиц.





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