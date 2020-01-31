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Boeing создаст сверхскоростной компьютер для истребителей

Новый сверхскоростной компьютер поможет упростить создание автоматизированных систем управления полетом для реактивного истребителя F-15

31 января 2020, 17:24
Автор:

• Зинченко Павел

Американский аэрокосмический гигант Boeing  получил 84,1 млн. долларов США для реализации проекта, который предусматривает производство и интеграцию блоков Advanced Display Core Processor II (ADCPII) и сопутствующего оборудования в платформу истребителя F-15. Работы будут выполнены в Сент-Луисе, штат Миссури, и, как ожидается, будут завершены к 22 июля 2022 года. Об этом говорится в специальном объявлении Министерства обороны США.

На сайте Boeing говорится, что ADCPII - это самый быстрый в мире компьютер, способный обрабатывать 87 миллиардов команд в секунду с вычислительной пропускной способностью, что переводится в более быструю и надежную систему обработки заданий для летного экипажа. Расширенные возможности обработки имеют решающее значение для новых расширенных возможностей, таких как Eagle Passive / Active Warning Survivability System (EPAWSS), способность дальнего инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), высокоскоростная радиолокационная связь и будущие обновления программного обеспечения. Новый сверхскоростной компьютер также поможет упростить создание автоматизированных систем управления полетом F-15.

Как сообщало издание "Комментарии", Boeing останавливает выпуск самолетов 737 Max.


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Источник: https://defence-blog.com/news/boeing-receives-84-million-contract-modification-for-fastest-fighter-jet-computer.html
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