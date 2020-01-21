Boeing останавливает выпуск самолетов 737 Max

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Сборочная линия одного из крупнейших мировых производителей
авиационной, космической и военной техники Boeing в Рентоне, штат Вашингтон,
прекратила строительство самого популярного самолета Boeing. Об этом сообщили в
компании в понедельник, 20 января, передает CNN.
Boeing объявил о планах временно приостановить
производство самолетов на неопределенный срок в декабре, но тогда не были
конкретно названы даты.
Компания не будет увольнять или увольнять рабочих
из-за остановки производства, но из-за остановки поставок самолетов, которые
уже произведены, может быть нанесен ущерб экономике Америки. В любом случае
остановка и перезапуск производства самолетов не пройдут бесследно для
компании.
Запрет на полеты Boeing 737 Max был наложен после двух
смертельных аварий в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли все 346 человек на
борту. Несмотря на то, что компания не могла поставлять самолеты заказчикам,
производство не останавливалось – выпускались по 42 самолета в месяц. На
сегодняшний день у компании есть около 400 готовых Boeing 737 Max,
припаркованных в Вашингтоне и Техасе, и которые ожидают доставки авиакомпаниям
по всему миру. В то же время авиастроитель не получит деньги за самолеты, пока
они не будут доставлены заказчику.
В компании надеялись, что Boeing 737 Max получит
разрешение на полеты до конца 2019 года. Но в декабре администратор
Федерального авиационного управления США Стивен Диксон, объявил, что разрешение
будет выдано не раньше 2020 года.
Сотрудников, которые работали над строительством
данных самолетов увольнять не планируют – их переведут в другие подразделения
компании, для чего есть несколько причин. Согласно федеральному
закону о труде, Boeing должен будет выплатить им все деньги в течение 60 дней
после уведомления об увольнении, а поскольку Boeing все еще надеется
возобновить работу на самолете в ближайшее время, он, вероятно, решил
сэкономить.
Ранее "Комментарии" писали, что аэкосмическая
корпорация Boeing
уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без
выходного пособия.
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