Boeing останавливает выпуск самолетов 737 Max

Сборочная линия одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники Boeing в Рентоне, штат Вашингтон, прекратила строительство самого популярного самолета Boeing. Об этом сообщили в компании в понедельник, 20 января, передает CNN.



Boeing объявил о планах временно приостановить производство самолетов на неопределенный срок в декабре, но тогда не были конкретно названы даты.

Компания не будет увольнять или увольнять рабочих из-за остановки производства, но из-за остановки поставок самолетов, которые уже произведены, может быть нанесен ущерб экономике Америки. В любом случае остановка и перезапуск производства самолетов не пройдут бесследно для компании.

Запрет на полеты Boeing 737 Max был наложен после двух смертельных аварий в Индонезии и Эфиопии, в которых погибли все 346 человек на борту. Несмотря на то, что компания не могла поставлять самолеты заказчикам, производство не останавливалось – выпускались по 42 самолета в месяц. На сегодняшний день у компании есть около 400 готовых Boeing 737 Max, припаркованных в Вашингтоне и Техасе, и которые ожидают доставки авиакомпаниям по всему миру. В то же время авиастроитель не получит деньги за самолеты, пока они не будут доставлены заказчику.

В компании надеялись, что Boeing 737 Max получит разрешение на полеты до конца 2019 года. Но в декабре администратор Федерального авиационного управления США Стивен Диксон, объявил, что разрешение будет выдано не раньше 2020 года.

Сотрудников, которые работали над строительством данных самолетов увольнять не планируют – их переведут в другие подразделения компании, для чего есть несколько причин. Согласно федеральному закону о труде, Boeing должен будет выплатить им все деньги в течение 60 дней после уведомления об увольнении, а поскольку Boeing все еще надеется возобновить работу на самолете в ближайшее время, он, вероятно, решил сэкономить.

Ранее "Комментарии" писали, что аэкосмическая корпорация Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия.

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