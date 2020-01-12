Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 12.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Главу Boeing уволили без выходного пособия
НОВОСТИ Все новости

Главу Boeing уволили без выходного пособия

Деннис Мюленберг получил лишь ту прибыль, которая ему полагалась по контракту

сегодня, 16:20
Автор:

• Ольга Чародий

Аэкосмическая корпорация Boeing уволила своего главу Денниса Мюленберга с занимаемой должности без выходного пособия. Об этом сообщило BBC.

Мюленбургу при увольнении не выплатили 14,6 млн долларов. Несмотря на это, он получит 62,5 млн долларов, которые полагались ему по контракту.

"Мы благодарим Денниса за почти 35-летнюю работу в компании Boeing. После увольнения Деннис получил ту прибыль, которая ему полагалась по контракту, но ему не выплачивалось выходное пособие или премия по итогам 2019 года", – сообщили в Boeing.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун получит от компании 7 млн долларов, если добьётся возвращения к полетам лайнеров модели 737 Max, которые не летают с марта прошлого года из-за двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек.

Кэлхун должен приступить к своим обязанностям 13 января. Ранее он занимал пост главы совета директоров Boeing.

 Напомним, лайнер 737 MAX  потерпел крушение 10 марта этого года в Эфиопии. В результате трагедии погибло 157 человек. После случившегося во всем мире эксплуатацию этой модели Boeing запретили. Именно с этой моделью самолетов произошли катастрофы в Эфиопии и Индонезии. Как сказано в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте, Boeing 737 MAX перестанут производить уже в январе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/russian/news-51073464
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...