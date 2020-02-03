Японские банки беззащитны перед кибератаками

В пятницу Банк Японии заявил, что финансовые институты страны должны быть защищены от кибератак. Этот вопрос должен быть решен в преддверии Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Около 40% банков и других предприятий подвергались атакам в течение последних трех лет.

Теперь они должны принять меры, чтобы гарантировать, что банки, страховщики и другие финансовые компании уменьшат влияние кибератак или простоев технологий. В опросе BOJ, проведенном в сентябре прошлого года, сообщается, что примерно 40% респондентов указали, что они подвергались кибератакам. Кроме того, более 10% подверглись атакам на свой бизнес. Более 70% респондентов считают, что угроза кибератак возросла с 2017 года. Это было доказано, когда Банк Японии проводил специальное расследование по этому поводу. Тем не менее, опрос показал, что почти 60% компаний имеют отделы, занимающиеся кибер-инцидентами. Обеспечение безопасности заключалось в применении специальных мер по борьбе с кибератаками.

В своем опросе Банк Японии заявил: "Прогресс в области цифровых технологий привел к резкому увеличению рисков для кибербезопасности финансовых учреждений". Более того, в заявлении сообщается, что кибератаки могут усилиться в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в этом году. Это является риском, к которому Япония должна быть готова.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали аккаунты футбольных команд и оставили язвительное послание.

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