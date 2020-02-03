Хакер признался в кибератаках на серверы Nintendo

21-летний мужчина признался во взломе серверов Nintendo и в умышленной краже информации о невыпущенных продуктах. Райан Эрнандес, известный в Интернете как Ryan West и RyanRocks, украл информацию об игровой консоли Nintendo Switch до ее выпуска. Когда агенты ФБР конфисковали его устройства в 2019 году, они также обнаружили, что он загрузил изображения и видео с сексуальным насилии над детьми.

Хакер признал себя виновным и будет приговорен в апреле. В 2016 году Эрнандес и его сообщник использовали "фишинговую" атаку, чтобы заставить сотрудника Nintendo передать свои данные для входа в систему, заявило Министерство юстиции США (DOJ). Хакер использовал их для загрузки конфиденциальных файлов и информации о Nintendo Switch, которую он сделал доступной для общественности.

В 2017 году, когда Эрнандесу еще не было 18 лет, ФБР навещало его в доме его родителей в Калифорнии. Он пообещал офицерам, что перестанет заниматься взломом и понимает последствия, если продолжит преступную деятельность. Он не сдержал слово и взялся за старое в 2018 году. Хакер взломал сервер Nintendo и украл инструменты разработчика и информацию о невыпущенных играх, хвастаясь в социальных сетях о своих достижениях. Когда в июне 2019 года ФБР вернулось к нему домой, агенты обнаружили устройства, предназначенные для доступа к украденным видеоиграм, а также к тысячам украденных файлов Nintendo.

Они также нашли более тысячи изображений и видео сексуального насилия над детьми в папке, которую Райан назвал "плохой материал". Согласно условиям его соглашения о признании вины, прокуроры будут рекомендовать суду назначить Эрнандесу тюремное заключение сроком на три года. Но хакеру также грозит 20-летний тюремный срок за хранение изображений жестокого обращения с детьми.

Эрнандес согласился возместить убытки Nintendo в размере около 260 000 долларов США и будет также зарегистрирован в качестве сексуального преступника после его осуждения.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры атакуют компьютеры с помощью коронавируса.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!