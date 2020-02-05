Илон Маск намеревается создать мозг-компьютер

Илон Маск считает, что подключение нашего мозга к компьютерам может помочь людям преодолеть врожденные патологии и травмы, а также в конечном итоге конкурировать с еще более умным искусственным интеллектом. В воскресенье миллиардер заявил, что его сторонний стартап Neuralink представит в этом году обновление для своей развивающейся технологии "мозг-компьютер", которая будет "потрясающей".

В июле прошлого года Маск сказал, что технология уже позволила обезьяне взаимодействовать с "мозгом-компьютером" во время тестов. Маск надеется "аспирационно" установить устройство у пациента с повреждениями головного мозга или врожденными дефектами. В конечном итоге оно будет использован для восполнения целых утраченных участков мозга, вызванных инсультом / несчастным случаем / врожденным заболеванием.

Маск заявил, что если Neuralink достигнет успеха в своей работе, то данная технология станет для многих пациентов такой же революционной, как Tesla для электромобилей. В дальнейшем Маск планирует использовать эти разработку для того, чтобы человеческий мозг сравнялся с искусственным интеллектом, а в конечном итоге, даже "слился" с ним.

Как сообщало издание "Комментарии", искусственный интеллект улучшил качество фильма, снятого в XIX веке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!