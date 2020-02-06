В Ирландии началось расследование против популярного сайта знакомств

Ирландский регулятор данных начал расследование против Tinder и Google. Регулятора интересуют нарушения, которые допускают техногиганты при обработке конфиденциальных данных пользователей.

Ирландская комиссия по защите данных (DPC) заявила, что получила жалобы, касающиеся обеих компаний, от частных лиц по всему Европейскому союзу. Match Group, которая владеет платформой онлайн-знакомств Tinder, будет объектом расследования на предмет "постоянной обработки персональных данных пользователей в связи с ее деятельностью на платформе Tinder". Расследование против Google связано с обработкой данных о местоположении. Обе компании уже прокомментировали ситуацию.

Представитель Match Group заявил: "Прозрачность и защита личных данных наших пользователей имеют для нас первостепенное значение. Мы полностью сотрудничаем с Комиссией по защите данных и будем продолжать соблюдать GDPR и все применимые законы". Google в свою очередь заявила: "Люди должны иметь возможность понимать, как такие компании, как Google, используют данные о местоположении. Мы будем в полной мере сотрудничать с офисом Комиссии по защите данных и продолжаем тесно сотрудничать с регулирующими органами и ассоциациями потребителей по всей Европе".

Компании могут быть оштрафованы на 20 млн. евро или на четыре процента от их общего дохода. Решение будет зависеть от того, какая сумма окажется больше.

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