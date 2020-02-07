Смартфоны смогут диагностировать коронавирус и выявлять депрессию

Инженеры из Университета Цинциннати создали крошечную портативную лабораторию, которая подключается к смартфону пользователя и автоматически соединяет его с кабинетом врача через специальное приложение, разработанное UC. Лаборатория размером с кредитную карту может диагностировать инфекционные заболевания, такие как коронавирус, малярия, ВИЧ или болезнь Лайма. Также устройство может выявлять такие состояния, как депрессия и беспокойство.

Пациент просто помещает одноразовую пластиковую лабораторную микросхему в рот или вставляет ее в отверстие в коробке для проверки слюны. Устройство автоматически передает результаты врачу пациента через пользовательское приложение UC, созданное для почти мгновенных результатов. Также устройство можно использовать для интеллектуального тестирования на предмет наличия многочисленных хронических или инфекционных заболеваний или для измерения гормонов, связанных со стрессом.





Профессор Калифорнийского университета Чонг Ан и его исследовательская группа использовали устройство для проверки на малярию. Ан сказал, что устройство точное, простое в использовании и недорогое. Студент докторантуры Калифорнийского университета Цітодхі Гош, ведущий автор исследования, сказал, что самым большим прогрессом в устройстве является новый дизайн его крошечных каналов, которые естественным образом протягивают образец через матрицы датчиков с использованием капиллярного потока.

Хотя в устройстве есть приложения для диагностики или мониторинга вирусов или других заболеваний, Ан заявил, что видит потенциал устройства в области психического здоровья, где врачи уже используют смартфоны, чтобы помочь отследить здоровье пациентов.

Как сообщало издание "Комментарии", специальные роботы помогут пациентам с коронавирусом.

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