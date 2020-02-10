Популярная выставка мобильной электроники под угрозой срыва

Техногигант Amazon - очередная крупная компания, которая отказалась от участия в одной из крупнейших в мире технологических выставок из-за рисков, связанных с коронавирусом.

Amazon заявила, что "из-за вспышки и сохраняющейся угрозы со стороны нового коронавируса" она не будет участвовать в мероприятии Mobile World Congress в Барселоне в этом году.



По словам организаторов MWC 2020, мероприятие, которое привлекает сотни тысяч людей, будет проведено. Но ряд технологических компаний уже подняли вопрос о целесообразности посещения выставки. Южнокорейская LG Electronics, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson и американская компания по производству микросхем NVIDIA уже объявили, что не будут участвовать в конференции, которая пройдет с 24 по 27 февраля.

Компания GSMA, которая организует выставку в Барселоне, заявила, что она "может подтвердить, что некоторые крупные экспоненты решили не принимать участие в выставке в этом году". Тем не менее, организаторы уверены, что более чем 2800 экспонентов не отменят своего участия. Тем не менее, GSMA сообщила, что приняла дополнительные меры, чтобы "заверить участников и экспонентов, что их здоровье и безопасность являются нашей первоочередной задачей".

Принятые меры включают запрет на приезд гостей из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром вспышки. Также все китайские гости выставки должны предоставить доказательства того, что они находились за пределами своей страны в течении 14 дней до выставки. GSMA также заявила, что предложит участникам выставки не обмениваться рукопожатиями, а микрофоны, используемые динамиками, будут регулярно дезынфицироваться и заменяться.

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