Японцы готовятся к созданию цифровой иены

Высокопоставленный депутат от правящей Либерально-демократической партии Японии заявил, что страна должна создать собственную цифровую иену в течение следующих 2-3 лет.

"Чем скорее, тем лучше. Мы подготовим предложения для включения в руководящие принципы правительства и надеемся, что это произойдет через два-три года", - заявил Козо Ямамото в понедельник агентству Reuters. Замечания законодателя подчеркивают давление, которое Япония испытывает на фоне прогресса Китая в области цифровой валюты.

В прошлом месяце другая группа японских законодателей во главе с бывшим министром экономики Акирой Амари заявила, что работает над предложением о выпуске цифровой валюты. Сегодня Ямамото заявил, что будет работать с Амари, чтобы заставить правительство принять их предложения.

Япония хочет обуздать потенциальное влияние грядущего цифрового юаня Китая. Норихиро Накаяма, депутат правящей партии Японии, недавно заявил, что цифровая валюта Китая является "вызовом существующей глобальной системе резервных валют и гегемонии валюты". Он заметил, что Японии потребуется поддержка США для противодействия усилиям Китая.

Банк Японии, центральный банк страны, начал инициативы по исследованию цифровых валют. В прошлом месяце он объединил усилия с пятью другими крупными центральными банками - Банком Англии, Банком Канады, Европейским центральным банком, Sveriges Riksbank (Швеция) и Швейцарским национальным банком - для изучения цифровых валют.

Как сообщало издание "Комментарии", США задумались над созданием цифрового доллара.

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