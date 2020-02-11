Китай борется с коронавирусом с помощью мобильного приложения

Китай запустил приложение, которое позволяет людям проверять, не рискуют ли они заразиться коронавирусом. "Детектор близкого контакта" сообщает пользователям, находятся ли они рядом с человеком, который заразился коронавирусом или пребывает под угрозой заражения. Людям, которые были определены как подверженные риску, рекомендуется оставаться дома и информировать местные органы здравоохранения.

Чтобы сделать запрос, пользователи сканируют код быстрого ответа (QR) на своих смартфонах, используя такие приложения, как платежный сервис Alipay или платформа социальных сетей WeChat. Как только новое приложение зарегистрировано по номеру телефона, пользователям предлагается ввести свое имя и идентификационный номер. Каждый зарегистрированный номер телефона может быть использован для проверки статуса до трех идентификационных номеров.

Приложение было разработано совместно государственными ведомствами и корпорацией China Electronics Technology Group и поддерживается данными органов здравоохранения и транспорта, сообщает государственное информационное агентство Xinhua. Широко известно, что правительство Китая внедряет высокий уровень надзора за своими гражданами, но эксперты в этой области предполагают, что, по крайней мере, в этом случае это не будет восприниматься как что-то плохое.

Как сообщало издание "Комментарии", Джеки Чан пообещал щедрую награду за вакцину против коронавируса.

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