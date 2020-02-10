Джеки Чан пообещал щедрую награду за вакцину против коронавируса

Легендарный актер, звезда фильмов "Доспехи Бога" и "Час Пик" Джеки Чан обеспокоен тем, что коронавирус активно продолжает распространяться по миру и "подрывает" здоровье людей. Он призвал медиков и ученых быстрее работать над вакциной от болезни, и пообещал ее создателям щедрую сумму. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Знаменитость считает, что побороть смертельный вирус, который охватил территорию Китая и уже вышел за пределы страны, можно с помощью высоких технологий и науки. Джеки Чан призвал корпорации и исследовательские центры ускорить работу над тестированием вакцины против коронавируса, чтобы эпидемия прекратилась. Он обещает авторам лекарства миллион юаней (более 3,5 млн гривен) и без сомнений отдаст эти деньги, только бы, его соотечественники не умирали от заболевания, а радовались жизни.

Известно, что на сегодняшний день опасным вирусом заражены более 37 тысяч человек. В Украине случаи коронавируса не подтверждались. Учитывая то, что заболевание передается воздушно-капельным путем, людей призывают следить за личной гигиеной, избегать большого скопления людей и при первых симптомах обращаться к врачу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вслед за коронавирусом Китай накрыл еще и птичий грипп.

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