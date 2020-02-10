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Вслед за коронавирусом Китай накрыл еще и птичий грипп

В Китае на одной из ферм выявили вспышку птичьего гриппа H5N6

сегодня, 07:47
Автор:

• Наталья Шевченко

Вслед за коронавирусом Китай накрыл еще и птичий грипп

На ферме в провинции Сычуань зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны в понедельник, пишет South China Morning Post.

На ферме содержались 2497 домашних птиц, из них 1840 заразились и погибли.

Для предотвращения распространения заболевания были уничтожены более 2,2 тысячи домашних птиц.

Отметим, что 1 февраля на ферме в городе Шаоян провинции Хунань, находящейся на южной границе провинции Хубэй, которая является эпицентром нового смертоносного коронавируса зафиксировали вспышку смертельного птичьего гриппа H5N1. 

 Ферма имеет 7850 кур, и 4500 кур умерли от этой инфекции. По распоряжению местных органов власти, было забито 17 828 голов птицы после вспышки. Случаев заражения человека вирусом H5N1 в провинции Хунань не зарегистрировано.

Как сообщало издание "Комментарии", за последние восемь лет мир терзали пять смертельных вирусов. Родиной сразу трех из них был Китай.  

Так, в Китае были зарегистрированы первые случаи заражения атипичной пневмонией в 2002 году, птичьим гриппом - в 2003 году и корнавирусом в 2020 году. Еще два вируса - свиной грипп и ближневосточный респираторный синдром (БВРС) - зародились в Мексике и в Саудовской Аравии.

 


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Источник: https://www.scmp.com/news/china/society/article/3048566/china-reports-outbreak-deadly-bird-flu-among-chickens-hunan
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